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Медведчука допросили в СБУ из-за разговора с Сурковым

09.03.2021, 16:01
Медведчука допросили в СБУ из-за разговора с Сурковым - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Кума президента РФ Владимира Путина, а также главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили в Службе безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ. 

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Медведчук был допрошен также из-за недавно опубликованных разговоров Медведчука и экс-помощника Путина Владислава Суркова.

Отмечается, что на допрос был дважды был вызван лидер Европейской солидарности Петр Порошенко, однако он ни разу не явился. 

ДОПОЛНЕНО В 19:05: Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал дезинформацией сведения о его вызове в СБУ. Он обратился к Службе безопасности с требованием опровергнуть эту информацию. 

Читайте также: СБУ изучает интервью Медведчука пропагандистам РФ, записанное, предположительно, в Украине

Станислав Стороженко
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допрос сбу ОПЗЖ виктор медведчук
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