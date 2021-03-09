Медведчука допросили в СБУ из-за разговора с Сурковым

Кума президента РФ Владимира Путина, а также главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили в Службе безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

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Медведчук был допрошен также из-за недавно опубликованных разговоров Медведчука и экс-помощника Путина Владислава Суркова.

Отмечается, что на допрос был дважды был вызван лидер Европейской солидарности Петр Порошенко, однако он ни разу не явился.

ДОПОЛНЕНО В 19:05: Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал дезинформацией сведения о его вызове в СБУ. Он обратился к Службе безопасности с требованием опровергнуть эту информацию.

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Станислав Стороженко

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