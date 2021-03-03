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СБУ изучает интервью Медведчука пропагандистам РФ, записанное, предположительно, в Украине

03.03.2021, 10:29
СБУ изучает интервью Медведчука пропагандистам РФ, записанное, предположительно, в Украине - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Служба безопасности Украины изучает на предмет нарушений интервью лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука российским пропагандистам с канала RT. Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос LIGA.net.

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 4 февраля (через день после введения санкций против каналов из так называемого пула Медведчука) на YouTube-канале пропагандистов RT Россия появилось интервью с Мевдведчуком.

Предположительно, оно было записано в Украине. В частности, за Медведчуком стоит небольшой украинский флаг, а в одном из эпизодов интервьюер говорит: "Сегодня закрыли три ваших телеканала. То есть это означает, что нам, оппозиционным журналистам, надо уехать из страны?"

LIGA.net спросила у СБУ, знает ли спецслужба об интервью и владеет ли информацией о том, где оно записывалось.

"Изложенные Вами обстоятельства изучаются на предмет наличия нарушений, отнесенных к подследственности следственных органов безопасности", – ответили в пресс-службе ведомства.

В СБУ также сообщили, что будут реагировать, если обнаружат для этого основания.

LIGA.net также направила запрос в пресс-службу ОПЗЖ с просьбой уточнить, где было записано интервью.

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Марк Сировой
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санкции сбу пропаганда виктор медведчук интервью rt россия
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