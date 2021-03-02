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"У нас достаточно денег, в том числе наличных". Медведчук рассказал о жизни под санкциями

02.03.2021, 09:39
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

После попадания под санкции СНБО лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук не может продавать свои активы и пользоваться украинским банковским счетом, но некоторые аспекты ограничений ему все еще непонятны. Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

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Медведчук сказал, что пока еще пытается понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Политик отметил, что согласно санкциям, ему запрещено распоряжаться и пользоваться активами.

Он понимает, что из-за запрета на право распоряжения он не может продать, например, дом или автомобиль. Но он не понимает, что значит запрет на право пользования.

"Как насчет того, что запрещено использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей", – считает политик.

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Медведчук признал, что живет в подсанкцинном доме и ездит на подсанкционном автомобиле. Он также говорит, что его уведомили о блокировке счета в украинском банке.

"У нас есть – задекларированные – достаточно денег, в том числе наличных. Я буду подавать декларацию как народный депутат и все отмечу, включая очень большие доходы за прошлый год. Я веду открытый образ жизни, и, конечно, продукты и все остальное покупается за наличные", – добавил он.

Медведчук при этом заверяет, что последние несколько лет и не пользовался кредитной карточкой.

Говоря о подсанкционных самолетах, он сказал, что не является их собственником, а брал их в аренду. На уточняющий вопрос, найдет ли он теперь просто новый самолет, Медведчук ответил: "Чтобы вы не сомневались. А какая разница, какой самолет?".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции снбо виктор медведчук
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