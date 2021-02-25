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"Я тебя проинформировал". Появилась запись разговора якобы Медведчука и Суркова

25.02.2021, 16:11
Владислав Сурокв и Виктор Медведчук (фото - ЕРА, пресс-служба ОПЗЖ, коллаже - LIGA.net)

В декабре 2014 года нынешний лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук якобы обсуждал с на тот момент помощником президента РФ Владиславом Сурковым поставки электроэнергии в Крым, освобождение пленных, в разговоре также упоминался пятый президент Петр Порошенко. Об этом говорится в записи разговоров, которые опубликовал Цензор.нет. В Евросолидарности в ответ заявили LIGA.net, что считают это "грязной кампанией" против Порошенко и "фейками, которые не имеют ничего общего с реальностью".

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На записях Медведчук обсуждает с Сурковым схемы поставки электроэнергии в Крым. Человек с голосом, похожим на Медведчука, говорит, что обсуждал этот вопрос с "президентом", звонил ему во время визита в Австралию.

Также человек с голосом Медведчука говорил об обмене пленными: "Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич (вероятно, речь о Порошенко, – ред.), и это было поддержано Владимиром Владимировичем (вероятно, речь о Путине, – ред.), поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат".

Он также спрашивал у Суркова, не возражает ли он против такой инициативы. Сурков не против, называет боевиков на Донбассе "подопечными" и обещает помочь с обменом.

В Евросолидарности в ответ на пленки заявили, что "связка" между Порошенко и Медведчуком заключалась лишь в "вынужденной координации в вопросах освобождения заложников", и никто из этого тайны не делал. В партии утверждают, что ввести Медведчука в процесс обмена пленными было инициативой канцлера Германии Ангелы Меркель, о чем сообщалось еще в 2014-м.

"Порошенко неоднократно заявлял, что для освобождения пленных готов был бы сотрудничать хоть с чертом лысым", – добавили в Евросолидарности. 

В партии также считают, что при предыдущей власти "политическая активность Медведчука внутри страны была заблокирована," а возобновилась уже при президенте Зеленскому – на парламентских выборах 2019-го и местных 2020-го.

Комментируя вопросы энергетики, в Евросолидарности заявили, что команда Порошенко ввела решение о прекращении закупок электроэнергии из России, "полностью отказалась от российского газа" и прекратила поставки электроэнергии в Крым.

В то же время в пресс-службе СБУ сообщили LIGA.net, что сотрудники СБУ изучают пленки на наличие в разговоре признаков уголовных правонарушений.

LIGA.net еще утром обратилась за комментариями к пресс-секретарю Медведчука и пресс-службе ОПЗЖ. На момент публикации ответа нет.

Читайте также колонку: Способ Зеленского. Как "комик из Украины" умножил на ноль Медведчука и дал по щекам Путину

Марк Сировой
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Петр Порошенко Крым пленки виктор медведчук владислав сурков пленные записи европейская солидарность
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