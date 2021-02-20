Порошенко: Санкции поддерживаю, но в большую политику Медведчук вернулся при Зеленском

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение санкций против Виктора Медведчука "как политическое решение", но сожалеет, что все это сопровождается "грязной кампанией" против самого Порошенко. Об этом он написал в Facebook, отметив, что "в большую политику" Медведчук вернулся при нынешнем гаранте Владимире Зеленском.

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Порошенко подчеркнул, что высоко оценивает работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства "противоправных действий обозначенных подсанкционных лиц", что дало возможность СНБО принять соответствующие решения.

Пятый президент заявил, что ждет от Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора "немедленных процессуальных действий", а именно – обращения в суд с требованием арестовать нардепов, попавших под санкции.

Также Порошенко призвал народных депутатов как можно скорее принять законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и о недопустимости распространения в стране российской пропаганды, а Нацсовет по вопросам телевидения – лишить лицензии телеканал Наш.

При этом, бывший президент отметил, что "решения по Медведчуку" Офис президента якобы сопровождает "грязной кампанией против него лично, распространяя фейки".

"Напомню, что мощным бизнесменом Виктор Медведчук стал еще при президентстве Кравчука, а в большую политику вернулся при президентстве Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го", – заявил Порошенко.

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Дарья Мостовая

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