"Чемодан, вокзал, ..." Слуга народа сделала мем о санкциях против Медведчука – фото

На официальной странице партии Слуга народа в Facebook появился мем о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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На фото с Медведчуком написано: "Помогите Виктору разгадать ребус". Затем изображены эмодзи с чемоданом, поездом и троеточием.

Глава партии СН Александр Корниенко считает, что решение СНБО о санкциях поможет Украине "продвинуться в защите национальных интересов". Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

По его мнению, решение является "юридически взвешенным" и "соответствует всем процедурам".

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Марк Сировой

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