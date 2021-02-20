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"Чемодан, вокзал, ..." Слуга народа сделала мем о санкциях против Медведчука – фото

20.02.2021, 11:21
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

На официальной странице партии Слуга народа в Facebook появился мем о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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На фото с Медведчуком написано: "Помогите Виктору разгадать ребус". Затем изображены эмодзи с чемоданом, поездом и троеточием.

Глава партии СН Александр Корниенко считает, что решение СНБО о санкциях поможет Украине "продвинуться в защите национальных интересов". Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

По его мнению, решение является "юридически взвешенным" и "соответствует всем процедурам".

Читайте также: Данилов анонсировал продолжение санкций СНБО, в том числе против депутатов

Марк Сировой
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виктор медведчук санкции Слуга народа ОПЗЖ оксана марченко снбо Александр Корниенко
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