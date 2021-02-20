"Чемодан, вокзал, ..." Слуга народа сделала мем о санкциях против Медведчука – фото
20.02.2021, 11:21
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
На официальной странице партии Слуга народа в Facebook появился мем о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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На фото с Медведчуком написано: "Помогите Виктору разгадать ребус". Затем изображены эмодзи с чемоданом, поездом и троеточием.
Глава партии СН Александр Корниенко считает, что решение СНБО о санкциях поможет Украине "продвинуться в защите национальных интересов". Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.
По его мнению, решение является "юридически взвешенным" и "соответствует всем процедурам".
- 3 ферваля ввел санкции против каналов из так называемого пула Медведчука. 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". Юридический собственник каналов, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, считает санкции "очевидным актом цензуры" и "политической расправой".
- Вчера, 19 февраля, СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц. В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии".
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