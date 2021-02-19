Данилов анонсировал продолжение санкций СНБО, в том числе против депутатов

На следующих заседаниях СНБО планирует продолжить принимать санкции против людей, которые работают против интересов Украины, в том числе санкции коснутся народных депутатов. Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Дальше будет. Будут офшоры, собственность и все, что украли с 1991 года у украинского народа, будет ему возвращено. Все эти депутаты, у которых имущества на 300-400 миллионов, которые никогда не работали в бизнесе... Останавливается это все. В ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее: там будут депутаты и люди, которые не работали нигде и имеют сегодня огромные состояния. Все будут возвращать", – сказал он.

Данилов упомянул украинцев, которые занимаются бизнесом в России, а потом "инвестируют сюда на промывание нам мозгов и другие вещи". В ближайшее время о них будет обнародована информация, сказал секретарь СНБО.

Также он заверил ,что СНБО и далее будет принимать решения о санкциях.

"В ближайшее время, через неделю-две, будет следующее заседание СНБО, где также будут рассматриваться санкции. Все те люди, которые вредят сегодня нашей стране, будут получать такую вещь, которая абсолютно законна (санкции, – ред.)", – сказал Данилов. По его словам, украинское общество будет "крайне удивлено" той информацией, которая станет известна.

Также он отметил, что кроме упомянутого ранее нефтепровода, есть еще "собственность украинского народа", которая "странным образом" оказалась собственностью "каких-то швейцарских или киприотских компаний". При этом документов, на основании которых это произошло, в Украине нет. "Поэтому они все должны вернуть", – сказал Данилов.

Вадим Ребрина

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