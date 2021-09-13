Комиссия Рады по вагнеровцам: Операция была украинской, с партнерами обменивались данными

Заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по делу об операции против боевиков ЧВК Вагнера продолжится завтра, 14 сентября 2021 года. Будут заслушаны представители СБУ и Офиса генпрокурора, заявила на брифинге нардеп из Слуги народа, глава ВСК Марьяна Безуглая.

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По словам Безуглой, на завтрашнем заседании ВСК будет открытая часть, в которой смогут участвовать журналисты и на которой будет презентация результатов расследования СБУ и материалов от Главного разведывательного управления Минобороны.

Сегодня ВСК заслушала двух офицеров ГУР, Червинского и Семенюка, которые участвовали в подготовке операции.

Безуглая заявила, что по словам офицеров, операция была спланирована и реализована летом 2020 года, поэтому не могла быть санкционирована пятым президентом Петром Порошенко, покинувшем президентский пост в 2019 году.

Безуглая подчеркнула, что, по материалам комиссии, операция была украинской, с иностранными разведками происходил только обмен информацией.

На вопрос, почему на заседание ВСК не пригласили президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Безуглая ответила, что, во-первых, у комиссии нет права вызывать Зеленского из-за президентской неприкосновенность, во-вторых, Ермак не уполномочен принимать решения, касающиеся ГУР МО, а в-третьих, по материалам комиссии, решения принимались на уровне спецслужб, и необходимости беседовать с Зеленским и Ермаком не было.

Безуглая отметила, что комиссия вызывала бывшего руководителя ГУР Василия Бурбу, но он не выходит на связь. По словам депутата, комиссия повторит попытку вызвать Бурбу.

На вопрос журналистов, почему предметом рассмотрения ВСК не стал разговор о вагнеровцах Зеленского с на тот момент президентом Беларуси Александром Лукашенко, Безуглая ответила, что разговор состоялся 5 августа 2020 года, после задержания вагнеровцев в Минске и касался их экстрадиции.

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Денис Юдин

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