Непосредственно спецоперации по принудительной посадке в Украине турецкого самолета с участниками ЧВК Вагнера – не было. Их планировали задержать в Турции в рамках спецмероприятия. Об этом сказала на брифинге глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела ЧВК Вагнера Марьяна Безуглая.

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Как отметила Безуглая, спецоперации по вагнеровцам не было, но в рамках постоянной работы главного управления разведки проводилось специальное разведывательное мероприятие.

А именно с 2014 года ведется документирование и сбор информации о лицах, который в той или иной мере задействованы в агрессии со стороны России.

"В рамках этой работы в 2018 году был открыт новый этап – изучение вопросов относительно частных военных компаний, которые участвуют в вооруженной агрессии России на востоке", – сказала Безуглая.

По ее словам, чтобы изучить эти компании и ознакомиться с их структурой, функционалом и участниками, ГУР организовало работу по опросу разных лиц для сбора информации – эта работа началась в 2018 году.

"В ходе этого документирования фактически был создан фейковый сайт, и сотрудники ГУР МО вели собеседования, чтобы получать информацию о том, как действуют ЧВК и кто в них участвует", – рассказала Безуглая.

По словам Безуглой, в рамках этой работы были опрошены сотни людей. Это специальное разведмероприятие было завершено 6 июля 2020 года.

Глава комиссии рассказала, что в июле к ГУР МО обратилась СБУ, и возникла идея – использовать полученную информацию для определенных активных действий.

А именно – попробовать вытащить часть людей, которые участвовали в военных действиях на Донбассе, на территорию Украины.

Для этого в июле, в соответствии с инициативой СБУ, начали следующее мероприятие.

"Санкционированной спецоперации относительно принудительной посадки турецкого самолета с вагнеровцами в Украине не было", – подчеркнула Безуглая.

В ходе этого мероприятия в СБУ передали информацию о нескольких десятках человек, которые представляют оперативный интерес. Из них в дальнейшем отобрали 33 человека.

Безуглая уточнила, что опубликованные в СМИ сканкопии документов – это материалы досудебного расследования Службы безопасности, а не материалы разведки.

Глава комиссии добавила, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать это мероприятие, потому что оно планировалось уже в июле 2020 года.

Безуглая продолжила, что целью нового специального мероприятия было "вытащить определенную группу людей из России". По предварительным данным, сказала она, в этой группе были люди, которые могли стать свидетелями в деле о сбитом над Донбассом пассажирским Boeing’ом рейса MH17.

"Информацию об этих людях, которая может быть обнародована, мы подготовили в виде таблицы и предполагаем в дальнейшем обнародовать ее и материалы работы следственной комисии, которые не помечены грифом "совершенно секретно" и "секретно", – сказала Безуглая.

Глава комиссии Рады пересказала основной сценарий спецмероприятия. Дело должно было происходить на самолете Москва – Стамбул, но из-за коровирусных и других ограничений рейс заменили на Минск – Стамбул.

Принудительная посадка не предусматривалась.

Планировалось привезти этих людей в Турцию и задержать в рамках международной правовой операции. Были данные, что многие из этих 33 человек участвовали в войне в Сирии. А более 20 из них участвовали в вооруженном конфликте на востоке, сказала Безуглая.

Глава комиссии подчеркнула, что это не было совместной спецоперацией Украины с международными партнерами, это было украинское специальное мероприятие. Этих людей должны были задержать в Стамбуле, потому что такие лица проходят в разных базах данных и, соответственно, задерживаются в каждой цивилизованной стране.

Посадка самолет предусматривалась в дополнительном сценарии, который был разделен на два варианта: кому-то стало плохо в самолете или принудительная посадка. Это был так называемый план G.

Безуглая сказала, что еще на этапе сбора информации об этих людях, детали разведмероприятия стали известны России.

"Дальше события развивались таким образом, что фактически произошло взаимодействие между собой, такая контр-игра трех спецслужб – Украина, Беларусь, Россия… По имеющимся данным, прямой координации по этому вопросу между спецслужбами России и Беларуси не предусматривалось и не было", – рассказала Безуглая.

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Наталия Медведева

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