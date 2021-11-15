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ЧВК Вагнера. ТСК озвучила промежуточный отчет: причастности Зеленского и Ермака не нашла

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 14:30
ЧВК Вагнера. ТСК озвучила промежуточный отчет: причастности Зеленского и Ермака не нашла - Фото
Марьяна Безуглая (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Временная следственная комиссия Верховной Рады (ТСК) не нашла доказательств причастности президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака к "отсрочке" спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера летом 2020-го. Об этом заявила глава ТСК, нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая. Оглашение промежуточного итога ТСК происходит на фоне обещания журналистов Belligcat опубликовать свое расследование на этой неделе.

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В начале брифинга Безуглая сказала, что вместо "спецоперация" корректно использовать термин "активное разведмероприятие". Версию, которую рассказала нардеп, можно поделить на две части.

1. Разведмероприятие, сбор данных. Первая половина 2018 года – лето 2020-го.

По ее словам, с первой половины 2018 по лето 2020 года украинская разведка проводила разведмеропритие: документировала данные о наемниках российских ЧВК, которые могли участвовать в боях на Донбассе. Для этого сделали сайт, подобный сайту ЧВК Мар, а наемников вербовали якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане.

Безуглая говорит, что это мероприятие было завершено успешно: было идентифицировано 396 человек, которые представляли оперативный интерес, а также внедрено легенду, что "вербовщик" погиб в Сирии.

2. Специальное активное мероприятие, попытка выманить и задержать наемников. Июнь 2020-го.

По ее словам, летом 2020-го Главное управление разведки передало собранные о наемниках данные Службе безопасности Украины, после чего было предложено организовать "контролированное перемещение" 33 из 396 человек из России в страну, где их можно было бы задержать. Было принято решение о проведении специального активного мероприятия, иностранные спецслужбы к нему не привлекались, заверила нардеп.

Новый "вербовальщик" от украинских спецслужб начал вербовать наемников якобы на работу в Венесуэлу. Было разработано несколько сценариев выманивание по таким маршрутам:

- Москва-Стамбул. Задержание по механизму международного сотрудничества.

- Москва-Минск-Стамбул. Задержание по механизму международного сотрудничества.

- Москва-Минск. В случае задержания в Беларуси – привлечение к ответственности по механизму международного сотрудничества.

- Посадка самолета в Украине по одному из сценариев: одному из пассажиров становится плохо, угроза теракта, принудительная посадка.

ТСК пришла к косвенному выводу, что это активное мероприятие было отложено с 25 июля на 30 июля 2020-го. ТСК не смогла точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке.

По ее словам, ТСК не нашла подтверждений того, что Зеленский давал распоряжение ГУР отсрочить активное мероприятие. Также ТСК установила, что Ермак и министр обороны Андрей Таран не имели полномочий давать такие распоряжения. 

Кроме того, комиссия установила, что Зеленский говорил о наемниках ЧВК с на тот момент президентом Беларуси Александром Лукашенко после их задержания под Минском. 

Безуглая добавила, что в России и Беларуси могли знать о спецоперации Украины. В частности, один из 33-х наемников рассказал о процессе вербовки ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (экс-ГРУ).

Она подчеркнула, что ТСК не нашла подтверждения, что утечка информации о спецоперации могла произойти в Украине.

Новость дополняется…

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский расследование чвк вагнера спецоперация ТСК андрей ермак Марьяна Безуглая
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