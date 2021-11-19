Генерал Бурба: Операцию по ЧВК Вагнера приказал перенести Зеленский, через доверенное лицо

Активная фаза операции по заманиванию и задержанию боевиков ЧВК Вагнера была перенесена по указанию делегированного президентом Владимиром Зеленским главы его Офиса Андрея Ермака. Об этом сказал бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба в интервью Савику Шустеру, которое показали в эфире программы Свобода слова.

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"Я получил указание относительно переноса финального этапа. Я не просто получил указание. Я получил ответ, что это указание президента. То есть присутствовал человек, которые ранее был делегирован, и он сообщил, что это команда президента… Письменного приказа не было", – сказал Бурба.

По его словам, президент решил, что, кроме него самого, на докладах руководителя военной разведки на момент 2019-2020 годов уполномочены присутствовать глава Офиса президента, замглавы ОП, руководитель комитета.

Доклады президенту предоставляли регулярно.

23 июля Бурба с первым замом СБУ Баранецким прибыли для планового доклада президенту в связи с изменениями в обстановке по активному мероприятию. К президенту они не попали, іх пригласили на второй этаж в Ермаку.

"Человек приходит. Он делегирован не просто послушать. Я получил от него указание о переноса. То есть – у нас не было письменного приказа. У нас был человек, делегированный президентом, который был в материале, слышал доклады. Мы от него получили указание. Указание президента Украины", – рассказал Бурба.

По мнению экс-руководителя ГУР, перенос операции – одна из возможных причин ее провала.

"В целом, с моей субъективной точки зрения, операцию нельзя было переносить, потому что как раз ее перенос – это один из вариантов, почему у нас произошел провал", – сказал Бурба.

По мнению экс-руководителя ГУР, беларусы, которые задержали вагнеровцев, никогда бы не выдали их Украине, потому что Россия и Беларусь – "это одно государство, это одни спецслужбы".

По словам Бурбы, расследовать провал операции надо было сразу, а не ждать целый год.

"Первое – возможно, у нас есть "крот"?… Почему "возможно"? Провал этой операции – это только часть цепочки тех провалов, которые происходят в последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле месяце стреляют в Киеве… То есть это – цепь. И следствие должно было за год ответить – есть у нас "крот" или нет", – считает экс-руководитель ГУР.

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Наталия Медведева

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