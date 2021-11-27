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Войска РФ у границ. У Байдена думают: сдерживать или умиротворять Россию – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 13:38
Войска РФ у границ. У Байдена думают: сдерживать или умиротворять Россию – WSJ - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают несколько вариантов реакции на возможное новое вторжение России в Украину – от сдерживания до умиротворения. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

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На следующей неделе в Риге пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО, приглашен на нее и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В преддверии этой встречи в администрации Байдена обсуждают различные варианты реагирования на случай, если Россия предпримет военные действия против Украины, говорят источники издания.

По данным собеседников WSJ, рассматриваются разные варианты действий:

– усиление обороноспособности Украины, в том числе обеспечение большего количества средств ПВО и другой военной поддержки, а также введение более жестких экономических санкций против России;

– cнижение риска конфронтации с РФ – оно включает ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению Кремля, носят "провокационный характер", и приостановление военной помощи Украине.

Кроме того, администрация Байдена рассматривает возможность играть более активную роль в минском процессе по урегулированию конфликта на Донбассе, пишут журналисты.

В WSJ объясняют, что такая вариативность отражает более широкий контекст дебатов об отношениях с Россией среди руководства США. По данным источников издания, Госдеп и Пентагон настаивают на важности сдерживания Кремля, в то время как в администрации Байдена пытаются построить "стабильные и предсказуемые" отношения с РФ на фоне глобального противостояния с Китаем и внутренних проблемах Америки.

Тем временем США официально пока не раскрывают деталей своей повестки на министерской встрече НАТО в Риге. "Есть набор инструментов, который включает в себя целый ряд опций. Мы начнем разговор о том, какие варианты есть на столе и что НАТО как альянс хотел бы сделать вместе", – заявляла Карен Донфри из европейского отделения Госдепа.

LIGA.net обратилась за комментариями в МИД.

Читайте также: В Сенате США призвали увеличить военную помощь Украине, в том числе летальным оружием

Марк Сировой
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