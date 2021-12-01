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Россия не приняла предложение Эрдогана о посредничестве между Путиным и Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 16:05
Россия не приняла предложение Эрдогана о посредничестве между Путиным и Зеленским - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

В МИД РФ заявили, что ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины не может идти речи. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

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"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта (так в МИД РФ называют российскую агрессию против Украины, – ред.) не может идти речи", – сказала она.

В МИД РФ считают, что президент Турции Реджеп Эрдоган вместо этого мог бы убедить украинские власти "отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска".

  • Существующие посреднические площадки в переговорах Украины и России, минский и нормандский форматы, "находятся в коме", как недавно в интервью Zeit заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Российская сторона требует, чтобы Украина начала прямые переговоры с подконтрольными Кремлю боевиками, Киев с этим не соглашается. 
  • 29 ноября 2021 года Эрдоган во время пресс-конференции предложил свое посредничество на фоне активности российских войск возле украинских границ. 
  • В этот же день советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что для российской стороны было бы "однозначным проявлением слабости" не согласиться с таким посредническим предложением.
Вадим Ребрина
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Донбасс Турция рф реджеп эрдоган
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