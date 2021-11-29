Для России отказаться от посредничества Эрдогана будет проявлением слабости – Подоляк

Для российской стороны было бы "однозначным проявлением слабости" не согласиться с таким посредническим предложением. Об этом сказал LIGA.net советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя предложение посредничества президента Турции Реджепа Эрдогана в переговорах между Украиной и Россией.

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Подоляк считает, что озвученное предложение "можно воспринимать только позитивно", что оно "максимально конкретное, понятное и в случае реализации действенное".

"Невозможно представить, чтобы кто-либо решился бы не выполнять обещания, данные при посредничестве президента Эрдогана, или попытался бы обмануть такого посредника", – сказал Подоляк. Он отметил, что при посредничестве Турции контакты между Украиной и Россией "могут быть содержательными и эффективными".

Подоляк напомнил, что президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали проблематику региона и отлично понимают, какие вызовы должны быть решены в первую очередь. При этом он считает, что "Турция не будет делать что-либо "для галочки". А реакция России на это предложение точно продемонстрирует, насколько в Москве готовы уважать партнеров в регионе".

Сергей Бережной , Марк Сировой

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