Нормандский формат в тупике, но его нужно сохранить – Берлин

Нормандский формат сейчас находится в тупике, но дипломатическую площадку нужно сохранить до того момента, когда у России появится политическая воля для переговоров. Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью Интерфакс-Украина.

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Фельдхузен напрямую связала отсутствие прогресса в переговорах с позицией Кремля.

"Россия говорит, что пока их считают стороной конфликта, они не хотят встречаться. Они всегда были стороной конфликта, мы это им всегда говорили. Возможно, сейчас это стало публичнее, но это всегда было так", – сказала посол.

Она добавила, что Германия не может "физически принуждать Россию садиться за стол переговоров", и что "иногда нужно немного подождать".

"У нас будет новое правительство, они сейчас тоже думают, как дальше действовать. Будут еще и выборы во Франции... Но и Германия, и, я уверена, Франция стоят с Украиной, и мы найдем новые пути", – сказала Фельдхузен.

Посол также заметила, что публикация МИД России дипломатический переписки не закрывает путь для дальнейших переговоров, потому что "переговоры зависят от политической воли сторон и политической воли России".

СПРАВКА. 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и немецким Хайко Маасом. Ле Дриан и Маас 4 ноября писали, что не могут согласиться с предложенными Лавровым тезисами о "внутриукраинском конфликте" и "посреднической роли России наряду с ОБСЕ" в минской Трехсторонней контактной группе. Они также писали, что в нормандском формате не будут поддержаны положения о налаживании "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском". 16 ноября Лавров написал, что Россия "все чаще сталкивается с искажением ее позиции и роли" в конфликте на Донбассе – и 17 ноября опубликует эту переписку.

10 ноября администрация Джо Байдена предупредила Россию о потенциальных последствиях наращивания угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" у ее границ.

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Сергей Бережной

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