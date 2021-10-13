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В Германии сообщили о подготовке встречи в нормандском формате. Состоится как можно скорее

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 16:56
В Германии сообщили о подготовке встречи в нормандском формате. Состоится как можно скорее - Фото
Штеффен Зайберт (Фото: Andreas Gora/EPA)

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и России состоится "как можно скорее". Об этом сообщает Finanzen.net.

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Зайберт в среду отметил, что приказ о встрече глав МИД был размещен в понедельник, 11 октября, после разговора президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и дальнейшей беседы лидеров Германии и Франции с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча, по его словам, пройдет "как можно скорее", при этом не уточняется, когда именно она состоится.

По словам Зайберта, встреча глав МИД имеет смысл, потому что "процесс застопорился". После нее министры должны будут решить, стоит ли проводить встречу на уровне глав государств, на чем, по его словам, настаивала Меркель.

Читайте также: Нормандский формат – единственная площадка для завершения войны - Зеленский 

Елизавета Кумбер
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Германия встреча нормандский формат
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