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Зеленский: Нормандский формат – единственная площадка для завершения войны

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 23:29
Зеленский: Нормандский формат – единственная площадка для завершения войны - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский считает, что нормандский формат – единственная площадка для завершения войны на Донбассе. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Дом.

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"Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины. Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время. И я бы очень хотел, чтобы наша встреча в нормандском формате была предметной", — сказал Зеленский.

Сегодня Зеленский провел переговоры с Меркель и Макроном об активизации переговоров по окончанию войны на Донбассе и подготовке четвертого саммита в нормандском формате. Канцлер Германии и президент Франции после этого пообщались с президентом РФ Владимиром Путиным. По сообщению Кремля, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии нормандской четверки.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Ангела Меркель эмманюэль макрон нормандский формат
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