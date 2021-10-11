Зеленский: Нормандский формат – единственная площадка для завершения войны

Президент Владимир Зеленский считает, что нормандский формат – единственная площадка для завершения войны на Донбассе. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Дом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины. Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время. И я бы очень хотел, чтобы наша встреча в нормандском формате была предметной", — сказал Зеленский.

Сегодня Зеленский провел переговоры с Меркель и Макроном об активизации переговоров по окончанию войны на Донбассе и подготовке четвертого саммита в нормандском формате. Канцлер Германии и президент Франции после этого пообщались с президентом РФ Владимиром Путиным. По сообщению Кремля, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии нормандской четверки.

28 июля вице-премьер Алексей Резников заявлял, что Россия отказывается от встречи на уровне глав МИД нормандской четверки.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.