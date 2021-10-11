Пообещали задать вопросы Путину. Зеленский, Меркель и Макрон обсудили войну на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном об активизации переговоров по окончанию войны на Донбассе и подготовке четвертого саммита в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе.

Лидеры государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандской формате.

Президент Украины проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Меркель и Макрон заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Участники беседы отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита нормандской четверки.

Меркель и Макрон пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

9 июня 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках нормандского формата с Лавровым - глава украинской дипломатии согласен.

28 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия отказывается от встречи на уровне глав МИД нормандской четверки.

16 сентября Меркель заявила, что прогресс по договоренностям нормандской четверки значительно замедлился.

Украина выступает за проведение встречи в нормандском формате до окончания каденции канцлера Меркель.

Вадим Ребрина

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