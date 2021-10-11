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Пообещали задать вопросы Путину. Зеленский, Меркель и Макрон обсудили войну на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 19:30
Пообещали задать вопросы Путину. Зеленский, Меркель и Макрон обсудили войну на Донбассе - Фото
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюель Макрон, Владимир Путин (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном об активизации переговоров по окончанию войны на Донбассе и подготовке четвертого саммита в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе.

Лидеры государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандской формате.

Президент Украины проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Меркель и Макрон заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Участники беседы отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита нормандской четверки.

Меркель и Макрон пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс Ангела Меркель владимир путин эмманюэль макрон нормандский формат
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