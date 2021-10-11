Пообещали задать вопросы Путину. Зеленский, Меркель и Макрон обсудили войну на Донбассе
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном об активизации переговоров по окончанию войны на Донбассе и подготовке четвертого саммита в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
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Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе.
Лидеры государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандской формате.
Президент Украины проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.
Меркель и Макрон заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Участники беседы отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита нормандской четверки.
Меркель и Макрон пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
- 9 июня 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках нормандского формата с Лавровым - глава украинской дипломатии согласен.
- 28 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия отказывается от встречи на уровне глав МИД нормандской четверки.
- 16 сентября Меркель заявила, что прогресс по договоренностям нормандской четверки значительно замедлился.
- Украина выступает за проведение встречи в нормандском формате до окончания каденции канцлера Меркель.
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