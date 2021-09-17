Меркель пожаловалась на отсутствие прогресса по Донбассу

Прогресс выполнения договоренностей нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и страна-оккупант Россия) по вооруженному конфликту на востоке Украины "значительно замедлился". Об этом перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила у Елисейского дворца канцлер Германии Ангела Меркель.

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Она сообщила, что ситуация на Донбассе будет одной из тем их беседы с французским лидером.

"Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса в нормандском формате, который сейчас очень затруднен и значительно замедлился", – сказала она.

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Что именно обсудили стороны по Украине и к каким пришли выводам, в Париже и Берлине пока не сообщают.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. ООН считает, что на середину лета 2021 года на Донбассе погибли примерно 4200 украинских военных, ~3900 гражданских, а также было уничтожено >5800 боевиков/оккупантов. Москва продолжает отрицать участие в войне, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

22 августа 2021 года канцлер побывала в Киеве и вместе с Зеленским дала пресс-конференцию: что обсуждали.

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Евгений Пилипенко

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