Меркель и Макрон встретятся сегодня в Париже, среди тем переговоров – Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сегодня, 16 сентября 2021 года, среди тем переговоров – Украина. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

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В 20:00 по киевскому времени, перед началом встречи, Меркель и Макрон выступят с совместным заявлением.

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что в первую очередь будет обсуждаться Афганистан.

Пресс-служба Макрона сообщила, что среди тем встречи также Иран, Ливия, Украина и Беларусь, европейские проблемы безопасности, защиты беженцев и миграции, климат и цифровой переход.

В апреле 2021 года после встречи Макрона, Меркель и президента Владимира Зеленского лидеры призвали Россию отвести войска от границ Украины.

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, после которых Меркель покинет должность канцлера.

Денис Юдин

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