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Социал-демократы обходят блок Меркель за месяц до выборов в Германии – опрос

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 13:27
Социал-демократы обходят блок Меркель за месяц до выборов в Германии – опрос - Фото
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) обходит по популярности блок ХДС/ХСС действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. О таких данных соцопроса института YouGov сообщает DW.

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По данным социологов сейчас рейтинг партий Германии выглядит так (в скобках указана динамика поддержки партии за месяц):

СДПГ – готовы поддержать 24% немцев (+ 8 п. п)

ХДС/ХСС – 22% (-6 п. п.)

Союз-90/Зеленые – 16% (без изменений)

Свободная демократическая партия (СвДП) – 13% (+ 1 п. п.)

Правопопулистская партия Альтернатива для Германии (АдГ) – 11% (-1 п. п.)

Левая партия – 8% (без изменений).

Журналисты отмечают, что накануне институт Forsa также впервые за многие годы определил СДПГ лидером. Исследование института Kantar говорит, что СДПГ и ХДС/ХСС идут практически вровень. Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября

Читайте также: Кличко будет агитировать за преемника Меркель на выборах в Германии

Марк Сировой
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Ангела Меркель рейтинг армин лашет хдс/хсс сдпг Зеленые выборы бундестаг
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