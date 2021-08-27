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Кличко будет агитировать за преемника Меркель на выборах в Германии

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 10:50
Кличко будет агитировать за преемника Меркель на выборах в Германии - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в агитационном мероприятии в поддержку кандидата в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армина Лашета, сообщает DW.

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Мероприятие пройдет 4 сентября 2021 года в Ганновере.

Как указано на сайте Молодежного союза, объединении при ХДС/ХСС, которое организовывает мероприятие, в нем можно будет принять участие как лично, так и онлайн, чтобы увидеть, как Лашет и Кличко "выйдут на ринг в Ганновере".

Организаторы обещают, что на их "избирательной арене" зрителей ждут "сильные головы и сильные идеи".

Журналисты отмечают, что Кличко во время профессиональной спортивной карьеры много лет жил и тренировался в Германии и популярен среди немецких любителей бокса, как и его брат Владимир.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года.

Денис Юдин
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виталий кличко армин лашет хдс/хсс выборы в германии
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