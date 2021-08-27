Кличко будет агитировать за преемника Меркель на выборах в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в агитационном мероприятии в поддержку кандидата в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армина Лашета, сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мероприятие пройдет 4 сентября 2021 года в Ганновере.

Как указано на сайте Молодежного союза, объединении при ХДС/ХСС, которое организовывает мероприятие, в нем можно будет принять участие как лично, так и онлайн, чтобы увидеть, как Лашет и Кличко "выйдут на ринг в Ганновере".

Организаторы обещают, что на их "избирательной арене" зрителей ждут "сильные головы и сильные идеи".

Журналисты отмечают, что Кличко во время профессиональной спортивной карьеры много лет жил и тренировался в Германии и популярен среди немецких любителей бокса, как и его брат Владимир.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года.

В январе 2021 года Лашета выбрали лидером ХДС, он стал преемником Ангелы Меркель.

В июле рейтинг ХДС/ХСС составлял 28%, Зеленых – 19%, СДПГ – 16%, СвДП – 12%, АдГ – 10%, Левых – 7%.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.