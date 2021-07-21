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Рейтинг партии Меркель снизился после наводнений в Германии – опрос

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 16:02
Рейтинг партии Меркель снизился после наводнений в Германии – опрос - Фото
Армин Лашет (Фото - ЕРА)

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз теряет поддержку избирателей после наводнений и неудачной реакции на них нового лидера партии Армина Лашета. Об этом со ссылкой на данные опроса Forsa сообщает Der Tagesspiegel.

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Голоса опрошенных распределились так (в скобках – данные на прошлой неделе):

– ХДС – 28% (30%);
– Зеленые – 19% (19%);
– Социал-демократы (СДПГ) – 16% (15%);
– Свободные демократы (СвДП) – 12% (12%);
– Альтернатива для Германии – 10% (9%);
– Левые – 7% (7%).

Возможные коалиции в парламенте при таких результатах могли бы создать ХДС, СДПГ и СвДП, либо ХДС и Зеленые, либо Зеленые, СДПГ и СвДП, отмечают журналисты.

Если бы немцы могли напрямую выбирать канцлера, 23% получил бы Лашет, 17% – лидер Зеленых Анналена Бербок и 16% Олаф Шольц из СДПГ. Рейтинги Лашета и Бербок снизились на два пункта. 44% избирателей не проголосовали бы ни за одного из этих кандидатов.

Недовольство избирателей могла вызвать ситуация, возникшая в ходе визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в пострадавший от наводнений регион Северный Рейн-Вестфалия, премьером которого является Лашет. Во время речи Штайнмайера стоявший рядом с ним Лашет смеялся не менее 30 секунд. После негативной реакции общества и политиков Лашету пришлось извиниться.

В опросе с 13 по 19 июля участвовали 2503 избирателя, погрешность составляет не более 2,5%.

  • 25 мая 2021 года, после визита на линию фронта в Украине, один из лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что Германия должна дать ВСУ вооружение. По его словам, Украина "чувствует себя одинокой", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение. 
  • В июне у Лашета заявили, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС. Кандидат в канцлеры от Союз90/Зеленые Бербок раскритиковала их позицию по Украине.

Читайте также: Затопленные улицы и дома в руинах. Германия переживает сильнейшее наводнение: фото, видео

Денис Юдин
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Ангела Меркель хдс армин лашет Анналена Бербок Зеленые выборы в германии
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