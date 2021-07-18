В середине июля несколько стран Европы начало заливать сильнейшими дождями. В их числе оказалась и Германия: всего за несколько дней от наводнения погибли более 100 человек, разрушены сотни зданий. LIGA.net сделала подборку фото и видео, как немцы переживают этот погодный катаклизм.

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На 16 июля в Германии числилось уже 80 погибших в результате наводнения, более 1000 пропали без вести.

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Дарья Мостовая

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