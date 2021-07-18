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Затопленные улицы и дома в руинах. Германия переживает сильнейшее наводнение: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 14:10
Наводнение в Германии (скриншот с видео)
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В середине июля несколько стран Европы начало заливать сильнейшими дождями. В их числе оказалась и Германия: всего за несколько дней от наводнения погибли более 100 человек, разрушены сотни зданий. LIGA.net сделала подборку фото и видео, как немцы переживают этот погодный катаклизм.

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Читайте также: Наводнение в Европе. В Бельгии дом разрушился во время интервью мэра: видео

Дарья Мостовая
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Германия фото видео наводнение потоп
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