Наводнения в Германии. Более 80 человек погибли, более 1000 – пропали без веcти

Из-за наводнений в Германии погибли более 80 человек, еще более 1000 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, наводнения на западе Германии вызвали вчера мощные ливни, которые принес циклон Бернд.

Представитель полиции в Кобленце сообщил, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц из-за стихии погибли не менее 50 человек. По его словам, эта цифра может расти. В соседней земле Северный Рейн–Вестфалия власти сообщили о 31 погибшем.

Данные о пропавших без вести разнятся, отмечают журналисты. Вчера днем сообщалось о десятках пропавших без вести, однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар–Арвайлер сообщили о 1300 пропавших. При этом там добавили, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

Как сообщается, после ливней наводнения произошли во многих городах на берегах Рейна и его притоков. Дожди повредили плотины, размыли дороги и привели к перебоям с электричеством в землях Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн–Вестфалия и Саар.

В районе Арвайлер обрушились шесть домов, еще несколько зданий – под угрозой обрушения, говорится в материале. Сейчас в районе объявлено чрезвычайное положение – несколько городов оказались отрезанными от внешнего мира, вылезших на крыши домов людей спасали с вертолетами.

Вчера в западной и центральной Германии произошли мощные наводнения из-за циклона Бренд.

Читайте также: "Большое сердце". 12-летняя девочка спасла четверых детей при наводнении на Закарпатье

Фото – ЕРА