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"Большое сердце". 12-летняя девочка спасла четверых детей при наводнении на Закарпатье

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 15:15
Татьяна Тулайдан (фото - Анатолій Полосков, Facebook)

12-летняя Татьяна Тулайдан из спасла четверых детей во время наводнения на Закарпатье. Об этом сообщил в Facebook глава местной облгосадминистрации Анатолий Полосков.

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По его словам, девочка из села Стебный Раховского района спасла своего брата и трех соседских детей. Стихия с грозой нагрянула, когда их родители работали в поле, а вода начала резко прибывать в дом.

Тогда Татьяна Тулайдан выключила дома электрику, взяла семилетнего брата Юру и побежала в дом своей тети, пишет Полосков. Там были трое напуганных детей, а вода поднялась до колена.

Как сообщается, 12-летняя девочка успокоила детей и забрала на второй эта своего дома, где они в безопасности ждали взрослых.

Полосков назвал Тулайдан "маленькой героиней с большим сердцем" и обратился в Госслужбу чрезвычайных ситуаций с просьбой номинировать ее на звание "Герой-спасатель года".

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Марк Сировой
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