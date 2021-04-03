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"Остановилось сердце". Медики в Харькове спасли больного COVID-19

03.04.2021, 12:35
Медики Харькова из COVID-бригады (фото КНП ХОР Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Facebook)

В Харькове медики COVID-бригады спасли больного коронавирусом мужчину, у которого остановилось сердце. Об этом сообщает в Facebook харьковский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Как сообщается, 2 апреля в 13:42 вызов скорой к жителю Харькова, который тяжело болеет COVID-19. Мужчина задыхался, а во время госпитализации его сердце остановилось.

Однако медики провели реанимационные мероприятия и восстановили работу сердца. Мужчина госпитализирован.

В состав бригады №303 входят врач Мелешков Р. В., фельдшер Раевский Д. С. и водитель Есауленко Ю.Н.

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Марк Сировой
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коронавирус Харьков сердце COVID-19 медики реанимация
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