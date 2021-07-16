Армия Германии объявила боевую тревогу из-за наводнения в стране
16.07.2021, 13:59
Фото - dpa/Spiegel
Министерство обороны Германии объявило боевую тревогу для армии из-за наводнений в западной части страны. Об этом пишет Spiegel.
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Сообщается, что военные привлечены к ликвидации последствий бедствия. На данный момент их число достигает 850, однако количество задействованных в работах военнослужащих будет увеличено, заявила министр обороны ФРГ Аннагрет Крамп-Карренбауэр.
Как подчеркнула министр, введение боевой тревоги поспособствует большей автономности войск на местах. К примеру, командиры отделений сами смогут принимать решения о переброске техники и оборудования в места стихийного бедствия.
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