После потопов в Германии партия Зеленых, поддержавшая Украину, может набрать рейтинг – FT

Из-за разрушительных наводнений в западной Германии предвыборный рейтинг партии Союз90/Зеленые может возрасти. Об этом пишет Financial Times.

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"Драматические сцены могут принести пользу Зеленым, которые еще до этой недели должны были добиться больших успехов в сентябрьском (предвыборном – ред.) опросе. Их самая сильная сторона – акцент на изменении климата и мобилизация ресурсов для его предотвращения – приобрела новую актуальность", – отмечают журналисты.

Эко-призывы Зеленых могут значительно повредить рейтингу Армина Лашета, кандидата на пост канцлера от ХДС/ХСС, считают авторы.

"Как губернатор земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположены некоторые из крупнейших компаний Германии, он категорически выступает против отдельных частей повестки дня от Зеленых, заявляя, что они могут поставить под угрозу статус страны как промышленного центра", – говорится в тексте.

Если наводнения в конечном итоге повлияют на избирательную кампанию Германии, это будет не в первый раз, пишет издание. Сообщается, что сильное наводнение реки Эльба в августе 2002 года повлияло на исход выборов и обеспечило победу канцлеру социал-демократической партии Герхарду Шредеру, который тогда публично поехал в пострадавшие регионы.

По мнению немецких ученых, сообщает DW, глобальное потепление является причиной природных катаклизмов в Германии. Из-за антропогенного изменения климата атмосфера нагревается – влаги становится больше. Как пишет FT, средняя температура уже поднялась на 2°C с начала ведения отчетов.

Природный катаклизм также задел Бельгию.

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Станислав Стороженко

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