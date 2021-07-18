После потопов в Германии партия Зеленых, поддержавшая Украину, может набрать рейтинг – FT
Из-за разрушительных наводнений в западной Германии предвыборный рейтинг партии Союз90/Зеленые может возрасти. Об этом пишет Financial Times.
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"Драматические сцены могут принести пользу Зеленым, которые еще до этой недели должны были добиться больших успехов в сентябрьском (предвыборном – ред.) опросе. Их самая сильная сторона – акцент на изменении климата и мобилизация ресурсов для его предотвращения – приобрела новую актуальность", – отмечают журналисты.
Эко-призывы Зеленых могут значительно повредить рейтингу Армина Лашета, кандидата на пост канцлера от ХДС/ХСС, считают авторы.
"Как губернатор земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположены некоторые из крупнейших компаний Германии, он категорически выступает против отдельных частей повестки дня от Зеленых, заявляя, что они могут поставить под угрозу статус страны как промышленного центра", – говорится в тексте.
Если наводнения в конечном итоге повлияют на избирательную кампанию Германии, это будет не в первый раз, пишет издание. Сообщается, что сильное наводнение реки Эльба в августе 2002 года повлияло на исход выборов и обеспечило победу канцлеру социал-демократической партии Герхарду Шредеру, который тогда публично поехал в пострадавшие регионы.
По мнению немецких ученых, сообщает DW, глобальное потепление является причиной природных катаклизмов в Германии. Из-за антропогенного изменения климата атмосфера нагревается – влаги становится больше. Как пишет FT, средняя температура уже поднялась на 2°C с начала ведения отчетов.
- 25 мая 2021 года, после визита на линию фронта в Украине, один из лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что Германия должна дать ВСУ вооружение. По его словам, Украина "чувствует себя одинокой", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение.
- В июне Лашет заявили, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС. Кандидат в канцлеры от Союз90/Зеленые Бербок раскритиковала их позицию по Украине.
- На этой неделе в западной и центральной Германии произошли мощные наводнения из-за циклона Бренд. Министерство обороны Германии объявило боевую тревогу .
- Природный катаклизм также задел Бельгию.
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