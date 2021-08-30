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Рейтинг партии Меркель упал. Это связывают со слабой кандидатурой на пост канцлера – FT

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 14:36
Рейтинг партии Меркель упал. Это связывают со слабой кандидатурой на пост канцлера – FT - Фото
Армин Лашет (фото - ЕРА)

Поддержка Христианско-демократического союза Германии упала до 23,1% и практически сравнялась с рейтингом Социал-демократической партии ФРГ (22,6%). Депутаты, чиновники, а также стратеги партии канцлера Ангелы Меркель связывают падение рейтингов со "слабой" кандидатурой Армина Лашета на пост нового главы немецкого правительства. Об этом пишет Financial Times.

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"Дело в том, что он является скорее обузой, чем активом нашей кампании. Люди из ХДС в моем избирательном округе говорят: что бы вы ни делали, не присылайте нам никаких плакатов с лицом Лашета", – отмечает один из депутатов политсилы.

Один из близких к ХДС источников сообщает, что немецкие избиратели уже определились с тремя кандидатами на пост канцлера.

"Они видят Лашета как смущающего, Анналену Бербок (кандидат от Зеленых – ред.) как мошенницу, а Олафа Шольца (от СДПГ – ред.) – как единственного серьезного и надежного", – говорит он.

Как отмечает издание, ХДС за последние дни отказалось от лозунга с обещаниями о "десятилетии модернизации". 

"Люди сказали – а почему вы не использовали свои последние 16 лет у власти для модернизации страны?", – сказал близкий к партии источник, подчеркивая, что Лашет не может сигнализировать о "новом пути и спасении избирателя от правительства, потому что правительство – это ХДС". 

Критики политсилы считают, что проблема ХДС также заключается в принципиальном отсутствии новых идей. Кроме того, источники FT в политсиле говорят, что многие партийцы Меркель предупреждали, что не будут поддерживать Лашета, если он будет выбран в качестве кандидата.

"И они сдержали свое слово", – говорит депутат.

По словам Мануэля Хагеля, лидера ХДС в регионе Баден-Вюртемберг, рейтинг партии еще можно поднять, так как "все выборы решаются в последние три недели". Однако FT подчеркивает: другие партийцы ХДС настроены менее оптимистично. 

"Дело в том, что мы не смогли найти кандидата, который действительно мог бы убедить избирателей", – говорит один из депутатов.

Читайте также: Кличко будет агитировать за преемника Меркель на выборах в Германии

Станислав Стороженко
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