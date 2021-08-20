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Зеленский: Германия не сможет сидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Россией

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 13:22
Зеленский: Германия не сможет сидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Россией - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Германия не сможет "быть на двух стульях" в отношениях с Украиной и Россией, заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам нескольких изданий, которое опубликовало НВ.

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На вопрос немецкого издания Funke Media, не была ли канцлер Германии Ангела Меркель слишком мягкой в диалоге с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что у Меркель непростая позиция, потому что она "всегда очень хотела помогать Украине и при этом хотела сохранить отношения хорошие, теплые или экономические с Россией".

По словам Зеленского, есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Россией.

"Я считаю, что — если хотите мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, — так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", – заявил Зеленский.

Денис Юдин
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отношения с Россией Владимир Зеленский Ангела Меркель
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