Зеленский: Германия не сможет сидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Россией
Германия не сможет "быть на двух стульях" в отношениях с Украиной и Россией, заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам нескольких изданий, которое опубликовало НВ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На вопрос немецкого издания Funke Media, не была ли канцлер Германии Ангела Меркель слишком мягкой в диалоге с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что у Меркель непростая позиция, потому что она "всегда очень хотела помогать Украине и при этом хотела сохранить отношения хорошие, теплые или экономические с Россией".
По словам Зеленского, есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Россией.
"Я считаю, что — если хотите мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, — так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", – заявил Зеленский.
- 12 июля президент Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- После этого Меркель обсудила СП-2 с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по газопроводу. Украина осталась им недовольна и инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией.
- 20 августа Меркель посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. 22 августа канцлер приедет к Зеленскому в Киев.
- Меркель уходит в отставку после осенних выборов в Германии.
Комментарии