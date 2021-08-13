Перед встречей с Зеленским Меркель поедет в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Москву перед поездкой в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет DW со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

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Он отметил, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Остальные детали визитов Меркель в Украину и Россию он пообещал сообщить на предстоящей неделе.

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Станислав Стороженко

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