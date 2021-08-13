Перед встречей с Зеленским Меркель поедет в Москву
13.08.2021, 13:14
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: ЕРА)
Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Москву перед поездкой в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет DW со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
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Он отметил, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Остальные детали визитов Меркель в Украину и Россию он пообещал сообщить на предстоящей неделе.
- 9 августа стало известно, что Меркель приедет в Киев 22 августа на встречу с Зеленским. В ОП заявили, что президент Украины и канцлер Германии планируют обсудить вопросы о мире на Донбассе и газовой сфере.
- После встречи с Меркель Зеленский отправится в Вашингтон, переговоры с президентом США Джо Байденом запланированы на 30 августа. Помимо Вашингтона президент Украины посетит и другие города США.
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