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Перед встречей с Зеленским Меркель поедет в Москву

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 13:14
Перед встречей с Зеленским Меркель поедет в Москву - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Москву перед поездкой в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет DW со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. 

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Он отметил, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Остальные детали визитов Меркель в Украину и Россию он пообещал сообщить на предстоящей неделе.

Читайте также: Разбор | Зачем Меркель едет к Зеленскому перед его поездкой в США

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский Ангела Меркель владимир путин штеффен зайберт кремль
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