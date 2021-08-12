UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во время визита в США Зеленский посетит не только Вашингтон – источник

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 19:00
Во время визита в США Зеленский посетит не только Вашингтон – источник - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Во время предстоящего визита в Соединенные Штаты президент Владимир Зеленский посетит не только Вашингтон. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе президента.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Программы визита еще нету. Мы точно не знаем, какие города прилета и отлета. Среди городов, которые планирует посетить президент вполне могут быть Чикаго и Сан-Франциско. Точно будут другие города и на западном, и на восточном побережье", – подчеркивает источник. 

По данным сайта ZN.ua, прорабатывается встреча Зеленского с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором Apple Тимом Куком. Кроме того, сообщается, что президент может выступить в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский вашингтон джо байден офис президента
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 