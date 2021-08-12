Во время визита в США Зеленский посетит не только Вашингтон – источник
12.08.2021, 19:00
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Во время предстоящего визита в Соединенные Штаты президент Владимир Зеленский посетит не только Вашингтон. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе президента.
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"Программы визита еще нету. Мы точно не знаем, какие города прилета и отлета. Среди городов, которые планирует посетить президент вполне могут быть Чикаго и Сан-Франциско. Точно будут другие города и на западном, и на восточном побережье", – подчеркивает источник.
По данным сайта ZN.ua, прорабатывается встреча Зеленского с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором Apple Тимом Куком. Кроме того, сообщается, что президент может выступить в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.
- Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призвали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
- 4 августа Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки встречи Зеленского и Байдена. Кулеба заявил: Зеленский поедет в США в сильной позиции, а разговоров на повышенных тонах и шантажа не будет.
- По итогам встречи Кулебы и Ермака с госсекретарем США Энтони Блинкеном стороны выразили уверенность в успехе встречи Зеленского и Байдена. Посол в США Оксана Маркарова сказала, что в оставшиеся до саммита три недели будет "тихая дипломатия".
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