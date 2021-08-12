Во время визита в США Зеленский посетит не только Вашингтон – источник

Во время предстоящего визита в Соединенные Штаты президент Владимир Зеленский посетит не только Вашингтон. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе президента.

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"Программы визита еще нету. Мы точно не знаем, какие города прилета и отлета. Среди городов, которые планирует посетить президент вполне могут быть Чикаго и Сан-Франциско. Точно будут другие города и на западном, и на восточном побережье", – подчеркивает источник.

По данным сайта ZN.ua , прорабатывается встреча Зеленского с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором Apple Тимом Куком. Кроме того, сообщается, что президент может выступить в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Станислав Стороженко

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