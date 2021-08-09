Меркель и Зеленский проведут переговоры в Киеве
22 августа канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По словам Подоляка, сейчас визит готовится на рабочем уровне. Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы в газовой сфере.
"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", – сказал он.
- 12 июля Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения Северного потока-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- Позже Меркель отправилась в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Ключевой темой переговоров стал также Северный поток-2. О чем они договорились: заявления сторон.
- Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне запланирована на 30 августа. В столицу Соединенных Штатов уже приехали глава МИД Кулеба и глава ОП Ермак для подготовки встречи Зеленского и Байдена.
Комментарии