Меркель и Зеленский проведут переговоры в Киеве

22 августа канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, сейчас визит готовится на рабочем уровне. Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы в газовой сфере.

"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", – сказал он.

Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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