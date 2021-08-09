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Меркель и Зеленский проведут переговоры в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 12:37
Меркель и Зеленский проведут переговоры в Киеве - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

22 августа канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, сейчас визит готовится на рабочем уровне. Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы в газовой сфере.

"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", – сказал он.

Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский Ангела Меркель переговоры офис президента михаил подоляк
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