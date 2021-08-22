Зеленский и Меркель дали пресс-конференцию после разговора тет-а-тет: что обсуждали
Сегодня в Киеве прошла встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, они говорили о Северном потоке-2, реформах в Украине, ситуации в Афганистане, но приоритетной темой было мирное урегулирование на Донбассе. Об этом они рассказали на совместной пресс-конференции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зеленский поприветствовал Меркель на крыльце дворца, произошло представление делегаций. Они вышли к представителям СМИ после переговоров в формате тет-а-тет.
Президент поблагодарил канцлера за предоставление 1,5 млн вакцин и поддержку инициатив Украины, а именно Крымской платформы, которая пройдет завтра. Меркель объяснила, что глава МИД Германии Хайко Маас не приедет на саммит из-за Афганистана, но будет министр энергетики.
По словам Зеленского, обсуждались реформы в Украине, ситуация в Афганистане и Северный поток-2.
Меркель повторила убеждение, что газ не должен использоваться Россией как оружие и инструмент давления на Украину, и транзит должен продолжаться после 2024 года. Зеленский же сказал, что Украина продолжает рассматривать газопровод через призму безопасности, поэтому ею были инициированы консультации с Еврокомиссией.
По словам Зеленского, приоритетной темой переговоров был конфликт на Донбассе. "Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться", – сказал Зеленский в контексте возможности встречи в Нормандском формате. Он сказал, что урегулирование должно проходить на основании кластеров и парижских договоренностей.
Канцлер согласилась, что прогресс отсутствует. Она назвала Россию участником конфликта и уточнила, что считает правильным отказ Украины вести переговоры с пророссийскими террористами на Донбассе. Она убеждена, что необходимо провести встречу "четверки" на наивысшем уровне, пригласив Путина, Зеленского и Макрона, но для этого нужно выработать повестку дня.
Теперь переговоры продолжаться в расширенном формате – при участии делегаций.
- 12 июля президент Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения газопровода Северный поток-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- После этого Меркель обсудила СП-2 с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по газопроводу. Украина осталась им недовольна и инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией.
- 20 августа Меркель посетила Москву, где встретилась с Путиным.
- 22 августа, когда она прилетела в Киев, ее захотел встретить мэр столицы Кличко. Сначала его не пускали, но затем, говорят в ОП, все же пропустили к трапу.
- Меркель уходит в отставку после осенних выборов в Германии.
Читайте также: Зеленский наградит Меркель орденом – расписание визита канцлера в Киев
Комментарии