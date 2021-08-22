Зеленский и Меркель дали пресс-конференцию после разговора тет-а-тет: что обсуждали

Сегодня в Киеве прошла встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, они говорили о Северном потоке-2, реформах в Украине, ситуации в Афганистане, но приоритетной темой было мирное урегулирование на Донбассе. Об этом они рассказали на совместной пресс-конференции.

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Зеленский поприветствовал Меркель на крыльце дворца, произошло представление делегаций. Они вышли к представителям СМИ после переговоров в формате тет-а-тет.

Президент поблагодарил канцлера за предоставление 1,5 млн вакцин и поддержку инициатив Украины, а именно Крымской платформы, которая пройдет завтра. Меркель объяснила, что глава МИД Германии Хайко Маас не приедет на саммит из-за Афганистана, но будет министр энергетики.

По словам Зеленского, обсуждались реформы в Украине, ситуация в Афганистане и Северный поток-2.

Меркель повторила убеждение, что газ не должен использоваться Россией как оружие и инструмент давления на Украину, и транзит должен продолжаться после 2024 года. Зеленский же сказал, что Украина продолжает рассматривать газопровод через призму безопасности, поэтому ею были инициированы консультации с Еврокомиссией.

По словам Зеленского, приоритетной темой переговоров был конфликт на Донбассе. "Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться", – сказал Зеленский в контексте возможности встречи в Нормандском формате. Он сказал, что урегулирование должно проходить на основании кластеров и парижских договоренностей.

Канцлер согласилась, что прогресс отсутствует. Она назвала Россию участником конфликта и уточнила, что считает правильным отказ Украины вести переговоры с пророссийскими террористами на Донбассе. Она убеждена, что необходимо провести встречу "четверки" на наивысшем уровне, пригласив Путина, Зеленского и Макрона, но для этого нужно выработать повестку дня.

Теперь переговоры продолжаться в расширенном формате – при участии делегаций.

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Владислав Сердюк

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