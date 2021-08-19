Зеленский наградит Меркель орденом – расписание визита канцлера в Киев

Президент Владимир Зеленский наградит орденом канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев 22 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь канцлера Штефан Зайберт, передает пресс-служба немецкого правительства.

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Как отмечается, сначала Меркель возложит венок к мемориалу Вечной славы на могиле неизвестного солдата.

Затем Зеленский вручит Меркель орден Свободы – высшую награду в Украине, которую может получить иностранец или человек без гражданства.

Меркель и Зеленский обсудят вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских договоренностей. После их встречи запланирована совместная прессконференция.

Также сообщается, что Меркель встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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СПРАВКА. Орден Свободы был учрежден в 2008 году третьим президентом . Орден Свободы был учрежден в 2008 году третьим президентом Виктором Ющенко . Его вручают за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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Марк Сировой

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