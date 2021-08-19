Зеленский наградит Меркель орденом – расписание визита канцлера в Киев
Президент Владимир Зеленский наградит орденом канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев 22 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь канцлера Штефан Зайберт, передает пресс-служба немецкого правительства.
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Как отмечается, сначала Меркель возложит венок к мемориалу Вечной славы на могиле неизвестного солдата.
Затем Зеленский вручит Меркель орден Свободы – высшую награду в Украине, которую может получить иностранец или человек без гражданства.
Меркель и Зеленский обсудят вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских договоренностей. После их встречи запланирована совместная прессконференция.
Также сообщается, что Меркель встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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- 12 июля президент Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- После этого Меркель обсудила СП-2 с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по газопроводу. Украина осталась им недовольна и инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией.
- 20 августа Меркель посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. 22 августа канцлер приедет к Зеленскому в Киев.
- Меркель уходит в отставку после осенних выборов в Германии.
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