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Зеленский наградит Меркель орденом – расписание визита канцлера в Киев

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 09:15
Зеленский наградит Меркель орденом – расписание визита канцлера в Киев - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский наградит орденом канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев 22 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь канцлера Штефан Зайберт, передает пресс-служба немецкого правительства.

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Как отмечается, сначала Меркель возложит венок к мемориалу Вечной славы на могиле неизвестного солдата.

Затем Зеленский вручит Меркель орден Свободы – высшую награду в Украине, которую может получить иностранец или человек без гражданства.

Меркель и Зеленский обсудят вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских договоренностей. После их встречи запланирована совместная прессконференция.

Также сообщается, что Меркель встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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СПРАВКА. Орден Свободы был учрежден в 2008 году третьим президентом Виктором Ющенко. Его вручают за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Ангела Меркель переговоры орден Денис Шмыгаль
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