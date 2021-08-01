Северный поток-2. Преемник Меркель пригрозил России санкциями из-за Украины

Германия инициирует санкции на уровне Европейского союза, если РФ использует российско-немецкий газопровод Северный поток-2 для давления на Украину. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту партии ХДС и кандидат в канцлеры на осенних выборах Армин Лашет заявил, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если Россия вновь будет вести себя агрессивно по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Европейского Союза", – заявил он, комментируя СП-2.

По его мнению, так можно гарантировать, что РФ не будет использовать газопровод как геополитическое оружие. Лашет также говорит, что поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии.

"Важно дать России понять, что для нас неприемлемы ее нарушения международного права, гибридные атаки на западные демократии и атаки на фундаментальные права человека и гражданина на собственной территории", – добавил кандидат в канцлеры.

Читайте также материал LIGA.net о Лашете: "Нужно отказаться от демонизации России". Портрет преемника Меркель и возможного канцлера

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.