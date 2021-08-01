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Северный поток-2. Преемник Меркель пригрозил России санкциями из-за Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 09:00
Северный поток-2. Преемник Меркель пригрозил России санкциями из-за Украины - Фото
Армин Лашет (фото - ЕРА)

Германия инициирует санкции на уровне Европейского союза, если РФ использует российско-немецкий газопровод Северный поток-2 для давления на Украину. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту партии ХДС и кандидат в канцлеры на осенних выборах Армин Лашет заявил, передает DW.

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Если Россия вновь будет вести себя агрессивно по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Европейского Союза", – заявил он, комментируя СП-2.

По его мнению, так можно гарантировать, что РФ не будет использовать газопровод как геополитическое оружие. Лашет также говорит, что поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии.

"Важно дать России понять, что для нас неприемлемы ее нарушения международного права, гибридные атаки на западные демократии и атаки на фундаментальные права человека и гражданина на собственной территории", – добавил кандидат в канцлеры.

Читайте также материал LIGA.net о Лашете: "Нужно отказаться от демонизации России". Портрет преемника Меркель и возможного канцлера 

Марк Сировой
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санкции Ангела Меркель северный поток-2 газопровод армин лашет
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