Северный поток-2. Преемник Меркель пригрозил России санкциями из-за Украины
Германия инициирует санкции на уровне Европейского союза, если РФ использует российско-немецкий газопровод Северный поток-2 для давления на Украину. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту партии ХДС и кандидат в канцлеры на осенних выборах Армин Лашет заявил, передает DW.
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Если Россия вновь будет вести себя агрессивно по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Европейского Союза", – заявил он, комментируя СП-2.
По его мнению, так можно гарантировать, что РФ не будет использовать газопровод как геополитическое оружие. Лашет также говорит, что поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии.
"Важно дать России понять, что для нас неприемлемы ее нарушения международного права, гибридные атаки на западные демократии и атаки на фундаментальные права человека и гражданина на собственной территории", – добавил кандидат в канцлеры.
- 11 июня 2021 года оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа 2021-го. 12 июля президент Владимир Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения Северного потока-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- 15 июля в Вашингтоне трубопровод обсуждали Меркель и президент США Джо Байден. Согласно их заявлению, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам Северного потока-2.
- 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. После этого Украина заявила, что инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией о Северном потоке-2.
- Госдеп США не исключает новых санкций против СП-2. Республиканцы в Сенате угрожают Байдену блокировать назначения из-за газопровода.
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