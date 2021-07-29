Республиканцы в Сенате угрожают Байдену блокировать назначения из-за Северного потока-2
Сенаторы-республиканцы требуют от администрации президента США Джо Байдена наложить новые санкции из-за строительства российско-германского газопровода Северный поток-2, угрожая заблокировать назначение двух кандидатов в казначейство. Об этом сообщает Bloomberg.
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Сенатор Пэт Туми и 11 республиканцев из банковского комитета Сената в письме к министру финансов Джанет Йеллен заявили, что СП-2 напрямую вредит интересам нацбезопасности США и в случае завершения "усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России".
Если администрация Байдена не наложит новые санкции в связи с постройкой СП-2, сенаторы угрожают выступить против утверждения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг на должности по реализации санкций в Минфине.
- 11 июня 2021 года оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа 2021-го.
- 12 июля президент Владимир Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения Северного потока-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- 15 июля в Вашингтоне трубопровод обсуждали Меркель и президент США Джо Байден. Согласно их заявлению, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам Северного потока-2.
- 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. После этого Украина заявила, что инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией о Северном потоке-2.
- 22 июля спикер Рады Дмитрий Разумков обратился к Конгрессу США с просьбой остановить достройку СП-2.
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