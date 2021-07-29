Республиканцы в Сенате угрожают Байдену блокировать назначения из-за Северного потока-2

Сенаторы-республиканцы требуют от администрации президента США Джо Байдена наложить новые санкции из-за строительства российско-германского газопровода Северный поток-2, угрожая заблокировать назначение двух кандидатов в казначейство. Об этом сообщает Bloomberg.

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Сенатор Пэт Туми и 11 республиканцев из банковского комитета Сената в письме к министру финансов Джанет Йеллен заявили, что СП-2 напрямую вредит интересам нацбезопасности США и в случае завершения "усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России".

Если администрация Байдена не наложит новые санкции в связи с постройкой СП-2, сенаторы угрожают выступить против утверждения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг на должности по реализации санкций в Минфине.

Денис Юдин

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