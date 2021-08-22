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Кличко пожаловался, что его не пустили встретить Меркель в аэропорту. В ОП отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 11:58
Кличко пожаловался, что его не пустили встретить Меркель в аэропорту. В ОП отреагировали - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сегодня посетит Украину с визитом. Но Кличко не пустили. Об этом он написал в Facebook. 

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"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Меркель. Как это было и во время ее предыдущих визитов в Киев. Но в этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – написал Кличко. 

По словам Кличко, в его практике – это "впервые". Кличко обвинил в нарушении протокольных мер Министерство иностранных дел. 

Кличко опубликовал видео, на котором мужчина говорит ему, что поскольку мэра нет в списках, то его не пустят. 

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента и МИД. В ОП пообещали предоставить комментарий в ближайшее время. 

Мэр Киева проиллюстрировал ситуацию следующим изображением. 

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net сказал следующее: "Господин Кличко немного манипулирует. По протоколу рабочего визита, в действительности должен встречать представитель городской администрации. Но не глава, а его заместитель... Cейчас я не знаю, был ли кто-то от администрации, но главы КГГА там точно не должно быть".

"Кличко как всегда фальстартанул, – говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк. – Буквально через несколько минут после поспешной истерики, его безболезненно пропустили к трапу".

Он также отметил, что протокол "предусматривает определенный уровень представительства от принимающей стороны" и назвал две потенциальные причины произошедшего: "Либо Кличко уже не способен подождать и минимум времени, пока сверяются протокольные нюансы и обеспечивается доступ к месту встречи, либо это просто специальное создание скандалов, чтобы привлечь к себе внимание и найти повод лишний раз пожаловаться журналистам".

Владислав Сердюк
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Ангела Меркель виталий кличко Борисполь
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