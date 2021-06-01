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"Все, что строилось, строилось при Попове". У Зеленского не исключают "решений" по Кличко

01.06.2021, 14:00
Кирилл Тимошенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что по Виталию Кличко как главе Киевской городской государственной администрации могут быть "решения" президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украину. 

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"Мэр – это избираемая должность, это неоспоримый факт, но по главе Киевской горадминистрации будут другие выводы. Однако решать это президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта "О столице", и правок к действующему закону", – сказал Тимошенко.

Он считает, что при Кличко инфраструктура в городе развивается хуже, чем при экс-главе Киевской городской государственной администрации времен Януковича Александре Попове.

"Все, что когда-то строилось, как бы это странно ни звучало, строилось при Александре Попове. Ни одной развязки, ни одной станции метро. Сейчас же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон", – заявил замглавы ОП. 

По его словам, в Киеве "есть другие проблемы".

"Это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть", – считает он.

В пресс-службе Кличко в комментарии LIGA.net ответили, что "это не первый выпад" со стороны представителей Офиса президента.

"Всем понятно по чьему заданию и чьими тезисами он говорит. И с какой целью", – отметили представители мэра столицы, комментируя высказывания Тимошенко.

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский киев КГГА виталий кличко Кирилл Тимошенко Александр Попов
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