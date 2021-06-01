"Все, что строилось, строилось при Попове". У Зеленского не исключают "решений" по Кличко
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что по Виталию Кличко как главе Киевской городской государственной администрации могут быть "решения" президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украину.
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"Мэр – это избираемая должность, это неоспоримый факт, но по главе Киевской горадминистрации будут другие выводы. Однако решать это президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта "О столице", и правок к действующему закону", – сказал Тимошенко.
Он считает, что при Кличко инфраструктура в городе развивается хуже, чем при экс-главе Киевской городской государственной администрации времен Януковича Александре Попове.
"Все, что когда-то строилось, как бы это странно ни звучало, строилось при Александре Попове. Ни одной развязки, ни одной станции метро. Сейчас же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон", – заявил замглавы ОП.
По его словам, в Киеве "есть другие проблемы".
"Это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть", – считает он.
В пресс-службе Кличко в комментарии LIGA.net ответили, что "это не первый выпад" со стороны представителей Офиса президента.
"Всем понятно по чьему заданию и чьими тезисами он говорит. И с какой целью", – отметили представители мэра столицы, комментируя высказывания Тимошенко.
- С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. ГФС проводила обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.
- 13 мая стало известно, что в столице раскрыли схему получения миллионной прибыли от "крышевания" незаконной торговли в подземных переходах. Ее участниками якобы стали ряд бывших и нынешних депутатов Киевского горсовета, один из руководителей Федерации бокса Украины, среди которых - друг и соратник Кличко.
- По словам мэра, массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева – это якобы "спецоперация против него лично".
- Позже Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. Кличко ответил.
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