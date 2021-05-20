UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский об обысках в Киеве и у соратников Кличко: Не нужно было воровать деньги

20.05.2021, 14:13
Зеленский об обысках в Киеве и у соратников Кличко: Не нужно было воровать деньги - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" мэра Виталия Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. Об этом он сказал во время пресс-конференции. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не нужно было воровать деньги в бюджете, мне кажется это справедливо", – сказал Зеленский.

Глава государства говорит, что у Кличко якобы монополия на власть в столице. 

"Он обращался ко мне с вопросом, чтобы я его не увольнял. Вы прекрасно знаете, что раньше в моем окружении были люди, которые хотели его уволить. Он ко мне обращался и я сказал, что нет вопросов – показывайте результат", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Кличко постоянно "пишет, звонит и записывается на прием к нему".

"Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться", – говорит президент.

На вопрос о том, видит ли Зеленский конкурентом Кличко на следующих выборах, он сказал: "Я просто не понимаю, зачем мы об этом говорим. Его выбирала не Украина, а киевляне. Мой глава офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".

Читайте также: Война за Киев. Зачем СБУ приходила в дом Кличко и чего добивается Зеленский 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский киев обыски КГГА КМДА виталий кличко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 