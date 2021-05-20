Зеленский об обысках в Киеве и у соратников Кличко: Не нужно было воровать деньги

Президент Владимир Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" мэра Виталия Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"Не нужно было воровать деньги в бюджете, мне кажется это справедливо", – сказал Зеленский.

Глава государства говорит, что у Кличко якобы монополия на власть в столице.

"Он обращался ко мне с вопросом, чтобы я его не увольнял. Вы прекрасно знаете, что раньше в моем окружении были люди, которые хотели его уволить. Он ко мне обращался и я сказал, что нет вопросов – показывайте результат", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Кличко постоянно "пишет, звонит и записывается на прием к нему".

"Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться", – говорит президент.

На вопрос о том, видит ли Зеленский конкурентом Кличко на следующих выборах, он сказал: "Я просто не понимаю, зачем мы об этом говорим. Его выбирала не Украина, а киевляне. Мой глава офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".

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Станислав Стороженко

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