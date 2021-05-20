Зеленский об обысках в Киеве и у соратников Кличко: Не нужно было воровать деньги
Президент Владимир Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" мэра Виталия Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. Об этом он сказал во время пресс-конференции.
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"Не нужно было воровать деньги в бюджете, мне кажется это справедливо", – сказал Зеленский.
"Он обращался ко мне с вопросом, чтобы я его не увольнял. Вы прекрасно знаете, что раньше в моем окружении были люди, которые хотели его уволить. Он ко мне обращался и я сказал, что нет вопросов – показывайте результат", – подчеркнул он.
По словам Зеленского, Кличко постоянно "пишет, звонит и записывается на прием к нему".
"Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться", – говорит президент.
На вопрос о том, видит ли Зеленский конкурентом Кличко на следующих выборах, он сказал: "Я просто не понимаю, зачем мы об этом говорим. Его выбирала не Украина, а киевляне. Мой глава офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".
- С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. ГФС проводила обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.
- 13 мая стало известно, что в столице раскрыли схему получения миллионной прибыли от "крышевания" незаконной торговли в подземных переходах. Ее участниками якобы стали ряд бывших и нынешних депутатов Киевского горсовета, один из руководителей Федерации бокса Украины, среди которых - друг и соратник Кличко.
- По словам мэра, массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева – это якобы "спецоперация против него лично".
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