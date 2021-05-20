Кличко ответил Зеленскому: Не в моих правилах обивать пороги кабинетов
Мэр Киева Виталий Кличко отрицает, что посещает без предварительного согласования Офис президента. Об этом он написал в Telegram, реагируя на соответствующие слова президента Владимира Зеленского.
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Во время сегодняшней пресс-конференции Зеленский сказал, что Кличко постоянно "пишет, звонит и записывается на прием к нему". "Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться", – сказал он.
Мэр Киева это отрицает.
"Я – человек воспитанный. Я не хожу кого-то ожидать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов", – написал Кличко.
Он пояснил, что "звонил в приемную, писал президенту – для встречи по рабочим вопросам".
По словам Кличко, на протяжении последних шести месяцев встреч с Зеленским у него не было. "А когда нет коммуникации, – это разве об эффективной работе и сотрудничестве?" – написал мэр.
Также он прокомментировал слова президента в адрес коммунальных служб Киева и "соратников" мэра о том, что "не надо воровать из бюджета".
"Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это – манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, – о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители?" – написал Кличко.
Он предположил, что Зеленскому предоставляют "искаженную информацию". "Потому что, чтобы однозначно утверждать – все факты должны быть доказаны в законном порядке", – написал мэр.
- С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. ГФС проводила обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.
- 13 мая стало известно, что в столице раскрыли схему получения миллионной прибыли от "крышевания" незаконной торговли в подземных переходах. Ее участниками якобы стали ряд бывших и нынешних депутатов Киевского горсовета, один из руководителей Федерации бокса Украины, среди которых - друг и соратник Кличко.
- По словам мэра, массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева – это якобы "спецоперация против него лично".
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