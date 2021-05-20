Кличко ответил Зеленскому: Не в моих правилах обивать пороги кабинетов

Мэр Киева Виталий Кличко отрицает, что посещает без предварительного согласования Офис президента. Об этом он написал в Telegram, реагируя на соответствующие слова президента Владимира Зеленского.

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Во время сегодняшней пресс-конференции Зеленский сказал, что Кличко постоянно "пишет, звонит и записывается на прием к нему". "Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться", – сказал он.

Мэр Киева это отрицает.

"Я – человек воспитанный. Я не хожу кого-то ожидать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов", – написал Кличко.

Он пояснил, что "звонил в приемную, писал президенту – для встречи по рабочим вопросам".

По словам Кличко, на протяжении последних шести месяцев встреч с Зеленским у него не было. "А когда нет коммуникации, – это разве об эффективной работе и сотрудничестве?" – написал мэр.

Также он прокомментировал слова президента в адрес коммунальных служб Киева и "соратников" мэра о том, что "не надо воровать из бюджета".

"Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это – манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, – о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители?" – написал Кличко.

Он предположил, что Зеленскому предоставляют "искаженную информацию". "Потому что, чтобы однозначно утверждать – все факты должны быть доказаны в законном порядке", – написал мэр.

Вадим Ребрина

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