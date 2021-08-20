Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО. Он не придет

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны – он не придет. Об этом он написал в своем Telegram.

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Свое отсутсвие на заседании СНБО Кличко пояснил тем, что он "уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область", а предупредили о приглашении его "за два с половиной часа" до начала заседания.

"К сожалению, физически не смогу присутствовать", – говорит мэр.

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Станислав Стороженко

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