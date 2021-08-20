Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО. Он не придет
20.08.2021, 14:16
Виталий Кличко (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ)
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны – он не придет. Об этом он написал в своем Telegram.
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Свое отсутсвие на заседании СНБО Кличко пояснил тем, что он "уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область", а предупредили о приглашении его "за два с половиной часа" до начала заседания.
"К сожалению, физически не смогу присутствовать", – говорит мэр.
- С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. В частности – в офисах Киевавтодора, Киевзеленстроя и по делу о торговле в переходах. ГФС проводила обыски в помещениях КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" по подозрениям в финансовых преступлениях.
- 13 мая стало известно, что в столице раскрыли схему получения миллионной прибыли от "крышевания" незаконной торговли в подземных переходах. Ее участниками якобы стали ряд бывших и нынешних депутатов Киевского горсовета, один из руководителей Федерации бокса Украины, среди которых - друг и соратник Кличко.
- По словам мэра, массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева – это якобы "спецоперация против него лично".
- Позже Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. Кличко ответил.
- В Офисе президента не исключают "решений" по Кличко.
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