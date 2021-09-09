К Путину негативно относятся 80% украинцев, наиболее популярна Меркель – опрос Рейтинга

Самый популярный в Украине зарубежный лидер – канцлер Германии Ангела Меркель, к ней позитивно относятся 73%, самый непопулярный – президент России Владимир Путин, к нему относятся негативно 80%. Об этом говорят данные опроса Группы Рейтинг, проведенного в начале сентября 2021 года.

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Среди предложенных респондентам вариантов симпатии распределились так:

1. Канцлер ФРГ Ангела Меркель: позитивно относятся 73%, негативно – 19%;

2. Президент США Джо Байден: позитивно – 64%, негативно – 19%;

3. Президент Франции Эмманюэль Макрон: позитивно – 57%, негативно – 19%, не знают такого 12%;

4. Президент Польши Анджей Дуда: позитивно – 54%, негативно – 10%, не знают такого 27%;

5. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко: позитивно – 34%, негативно – 59%;

6. Президент России Владимир Путин: позитивно – 15%, негативно – 80%.

К Путину негативно относится большинство во всех регионах, больше всего позитивных оценок он получил на востоке Украины – 36%, и на юге – 26%. Чуть больше половины избирателей ОПЗЖ, 51%, также позитивно оценили Путина.

Позитивное отношение к Лукашенко превышает негативное только на востоке Украины, 55% против 38% соответственно. Среди избирателей политических партий лучше всего к беларусскому диктатору относятся сторонники ОПЗЖ – 69%.

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

В декабре 2019 года Меркель обогнала Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев.

В сентябре 2020 года Меркель заняла первое место по доверию среди мировых лидеров среди жителей большинства стран по опросу Pew Research Center.

Денис Юдин

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