К Путину негативно относятся 80% украинцев, наиболее популярна Меркель – опрос Рейтинга
Самый популярный в Украине зарубежный лидер – канцлер Германии Ангела Меркель, к ней позитивно относятся 73%, самый непопулярный – президент России Владимир Путин, к нему относятся негативно 80%. Об этом говорят данные опроса Группы Рейтинг, проведенного в начале сентября 2021 года.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди предложенных респондентам вариантов симпатии распределились так:
1. Канцлер ФРГ Ангела Меркель: позитивно относятся 73%, негативно – 19%;
2. Президент США Джо Байден: позитивно – 64%, негативно – 19%;
3. Президент Франции Эмманюэль Макрон: позитивно – 57%, негативно – 19%, не знают такого 12%;
4. Президент Польши Анджей Дуда: позитивно – 54%, негативно – 10%, не знают такого 27%;
5. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко: позитивно – 34%, негативно – 59%;
6. Президент России Владимир Путин: позитивно – 15%, негативно – 80%.
К Путину негативно относится большинство во всех регионах, больше всего позитивных оценок он получил на востоке Украины – 36%, и на юге – 26%. Чуть больше половины избирателей ОПЗЖ, 51%, также позитивно оценили Путина.
Позитивное отношение к Лукашенко превышает негативное только на востоке Украины, 55% против 38% соответственно. Среди избирателей политических партий лучше всего к беларусскому диктатору относятся сторонники ОПЗЖ – 69%.
Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.
LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.
- В декабре 2019 года Меркель обогнала Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев.
- В сентябре 2020 года Меркель заняла первое место по доверию среди мировых лидеров среди жителей большинства стран по опросу Pew Research Center.
Комментарии