Мировые лидеры. Больше всего в мире доверяют Меркель, меньше всего — Трампу: опрос

Второе и третье место в рейтинге доверия поделили Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон

Среди мировых лидеров большинство жителей стран мира доверяют немецкому канцлеру Ангеле Меркель (76%), на последнем месте в рейтинге доверия — президент США Дональд Трамп, ему доверяют только 16%. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского Pew Research Center.

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Также довольно неплохой рейтинг оказался у президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — 64% и 48% соответственно.

Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин получили примерно равное количество голосов "доверия": им доверяют 23% и 19% опрошенных соответственно. При этом, самые высокие показатели Путин получил от граждан Италии — 37%.

За Трампа, как лидера которому можно доверять, проголосовало 16% респондентов, при этом самый больше всего доверия он вызвал у японцев.

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СПРАВКА. Pew Research Center — исследовательский некоммерческий центр Вашингтона. Собирает и анализирует информацию о социальных проблемах, общественном мнении, демографический тенденциях в США и мире.



Регулярно проводит исследования и опросы, занимается контент-анализом. Согласно заявлениям самого центра, они аполитичны и являются дочерним предприятием американских благотворительных фондов.

В опросе участвовали 13 273 человека из 13 стран мира: Канады, Австралии, Японии, Дании, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швеции, Южной Кореи и Великобритании в период с 10 июня по 3 августа.

В декабре 2019 года рейтинг доверия украинцев к мировым лидерам также возглавляла Ангела Меркель (69%): опрос Рейтинга.

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Дарья Мостовая

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