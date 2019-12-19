Уже не Лукашенко. Кто возглавил рейтинг доверия к мировым лидерам

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После проведения нормандского саммита в Париже, украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%). Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

"В результате Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных", - отмечается в сообщении.

Украинцы также стали лучше относиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону (с 39 до 52%).

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Фото: ratinggroup.ua

Отношение к президенту страны-агрессору России Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно - 72%.

Социологи уточнили, что оценка Макрона и Меркель более или менее равномерны по региональному и электоральному распределению.

"Зато в ситуации с Лукашенко и Путиным наблюдаются четкие различия: им больше доверяют на юге и востоке", - говорится в сообщении.

Сторонники партий Европейская солидарность и Голос несколько меньше доверяют Лукашенко, больше - сторонники партии Оппозиционная платформа - За життя.

Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,0%.

по итогам саммита нормандской четверки андат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время должен быть расширен, с разрешением на работу ночью 10 декабря Меркель заявила , что м

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