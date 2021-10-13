Кулеба готов ко встрече глав МИД в нормандском формате, но нужно указание Путина Лаврову
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов ко встрече глав МИД в нормандском формате. Но для этого нужны соответствующие указания его российскому коллеге Сергею Лаврову от президента РФ Владимира Путина, заявил Кулеба на брифинге.
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Министр отметил, что за последний год на него несколько раз выходила французская и немецкая сторона с предложением провести встречу глав МИД в нормандском формате.
Кулеба говорит, что каждый раз отвечал готовностью, но встречи не проходили, поскольку Лавров всячески их избегает.
Глава МИД заверяет, что с радостью будет участвовать в такой встрече, если Путин после беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель действительно даст Лаврову указание участвовать – и глава МИД РФ это сделает, а не снова найдет причину избежать встречи.
"Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов мы не получали. Как только они определятся, мы будем готовы к такой встрече", – подытожил он.
- 11 октября президент Владимир Зеленский поговорил с Меркель и Макроном. В тот же день европейские лидеры провели разговор и с Путиным.
- В Кремле после этого заявили, что главы МИД будут вести дело к проведению встречи на своем уровне в нормандском формате.
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