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Кулеба готов ко встрече глав МИД в нормандском формате, но нужно указание Путина Лаврову

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 13:26
Кулеба готов ко встрече глав МИД в нормандском формате, но нужно указание Путина Лаврову - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов ко встрече глав МИД в нормандском формате. Но для этого нужны соответствующие указания его российскому коллеге Сергею Лаврову от президента РФ Владимира Путина, заявил Кулеба на брифинге.

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Министр отметил, что за последний год на него несколько раз выходила французская и немецкая сторона с предложением провести встречу глав МИД в нормандском формате.

Кулеба говорит, что каждый раз отвечал готовностью, но встречи не проходили, поскольку Лавров всячески их избегает.

Глава МИД заверяет, что с радостью будет участвовать в такой встрече, если Путин после беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель действительно даст Лаврову указание участвовать – и глава МИД РФ это сделает, а не снова найдет причину избежать встречи.

"Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов мы не получали. Как только они определятся, мы будем готовы к такой встрече", – подытожил он.

  • 11 октября президент Владимир Зеленский поговорил с Меркель и Макроном. В тот же день европейские лидеры провели разговор и с Путиным. 
  • В Кремле после этого заявили, что главы МИД будут вести дело к проведению встречи на своем уровне в нормандском формате.

Читайте также: Украина выступает за встречу в нормандском формате до отставки Меркель – Ермак

Марк Сировой
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МИД владимир путин Сергей Лавров нормандский формат дмитрий кулеба
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