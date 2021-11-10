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США предупредили Путина о последствиях военной активности России у границ Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 21:10
США предупредили Путина о последствиях военной активности России у границ Украины - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена предупредила Россию о потенциальных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" у ее границ. Об этом в комментарии AP сообщила помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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Она была членом делегации США во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, которая посетила Москву на прошлой неделе и лично передала это послание кремлевским чиновникам. Покинув Москву, Донфрид поехал в Киев, чтобы проинформировать власти Украины о встречах в РФ.

Она не уточнила, о каких именно последствиях для России идет речь, но официальные лица администрации Байдена ранее заявляли, что одним из вариантов является усиление военной поддержки Украины.

Донфрид также сказал, что США будут продолжать предостерегать Россию от использования экспорта энергоносителей в качестве политического оружия против Европы в целом и Украины в частности.

"Каждый раз, когда мы видим необычную военную активность России возле Украины, мы ясно даем понять, что любые эскалационные или агрессивные действия вызывают большую озабоченность США", – сказала помощник госсекретаря.

Говоря о встречах в Москве, которые, по словам официальных лиц, включали беседу с президентом России Владимиром Путиным и одним из его самых влиятельных советников, она сказала: "Директор Бернс эффективно передал сообщения, которые, по его мнению, было целесообразно передать".

"Мы продолжим очень внимательно следить за тем, что россияне делают на границе с Украиной", – добавила Донфрид.

  • По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных, но это "типичное" для российско-украинской войны движение. 
  • 7 ноября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что у Минобороны нет подтверждения информации СМИ США, и остается открытым вопрос, зачем они об этом пишут.
  • 8 ноября в Офисе президента сообщили, что Россия усиливает "специфические группировки войск" у границ с Украиной, но о конкретных целях РФ выводы сейчас делать преждевременно. 

Читайте также: Кулеба о наращивании войск РФ у границы: У Украины с США разногласия только в терминологии

Вадим Ребрина
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