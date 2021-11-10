Кулеба о наращивании войск РФ у границы: У Украины с США разногласия только в терминологии

У США и Украины нет разногласий по поводу скопления российских войск на границе Украины – есть разногласия в терминологии, используемой при комментировании этих данных. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Укринформу.

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Во время визита в Вашингтон, где запланировано подписание новой хартии о стратегическом партнерстве в сфере обороны и инвестиций с США, Кулеба сказал, что у Украины и Штатов нет разногласий по оценке ситуации в сфере безопасности – это разногласия в терминологии, которая используется при комментировании скопления российских войск на границе.

"У нас с США – полное взаимопонимание по поводу оценок безопасности", – заявил Кулеба.

Он отметил, что одно дело – перебрасывание войск, это настораживает. Однако это еще не говорит о решающей стадии подготовки наступления. Другое дело – когда из переброшенных войск готовятся наступательные формирования, тогда это уже была бы "линия невозвращения".

Сейчас, по словам Кулебы, украинская разведка не фиксирует создания формирований для наступлений. Тем не менее, это не отменяет того, что Россия создала "серьезное вооруженное напряжение" у украинской границы, оставила там абсолютное большинство созданной во время весенних учений инфраструктуры и может в любой момент привести ее в действие, сформировав наступательные группирования.

Глава МИД добавил, что вдоль границы, на Донбассе, в Крыму и Беларуси сформированы "точки напряжения", которые РФ в любой момент может активировать. Если это случится, задачей дипломатов будет максимально мобилизовать поддержку мира и действия партнеров, которые смогут остановить Россию.

По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных, но это "типичное" для российско-украинской войны движение.

7 ноября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что у Минобороны нет подтверждения информации СМИ США, и остается открытым вопрос, зачем они об этом пишут.

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Оксана Житнюк

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