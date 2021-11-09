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Кулеба о новой хартии с США: Мы пошлем России четкий сигнал – Кремль заплатит высокую цену

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 10:45
Кулеба о новой хартии с США: Мы пошлем России четкий сигнал – Кремль заплатит высокую цену - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот из видео МИД)

Украина, подписав новую хартию о стратегическом партнерстве в сфере обороны и инвестиций с США, пошлет сигнал России – в случае расширения агрессии Кремль "заплатит высокую цену". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Сегодня.

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Глава МИД напомнил, что хартию подпишут на этой неделе. По словам Кулебы, этот шаг Вашингтона – знак доверия к Украине.

"Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно. И в этих условиях очень важен четкий сигнал, который мы на этой неделе направим Москве", – сказал он о подписании хартии.

Кулеба подчеркнул, что Украина и США едины в противодействии агрессии Кремля.

"У нас мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену", – добавил министр.

10 ноября госсекретарь Энтони Блинкен и Кулеба  встретятся в Вашингтоне для возобновления комиссии стратегического партнерства Украина-США. В этот день утвердят новую хартию. Предыдущий документ был принят еще в 2008 году и с тех пор не пересматривался.

Читайте также: Впервые за три года. Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется осенью

Елизавета Кумбер
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война геополитика оккупация дмитрий кулеба Энтони Блинкен хартия
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